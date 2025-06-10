سيلتيك يتعاقد مع تيرني لمدة خمس سنوات قادما من أرسنال

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أعلن نادي سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع الظهير الأيسر الاسكتلندي كيران تيرني قادما من أرسنال بعقد لمدة خمس سنوات.
ويعود اللاعب (28 عاما)، والذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول لسيلتيك عام 2015، إلى الفريق بعد ست سنوات.
وشارك تيرني في 170 مباراة مع بطل اسكتلندا مسجلا ثمانية أهداف قبل انضمامه إلى أرسنال عام 2019.
وقال تيرني “كان الجميع يعرف بأمر (عودتي) منذ بضعة أشهر، ويحمل وجودي هنا مرتديا قميص سيلتيك مجددا مشاعر رائعة”.
وأضاف “عندما تبتعد عن وطنك، تنضج وتتعلم أشياء مختلفة. قضيت عاما في إسبانيا (مع ريال سوسيداد على سبيل الإعارة) وتعلمت لغة مختلفة ولعبت في دوري مختلف، لذا أنا شخص مختلف تماما”.
وتابع “طموحي هو أن يكون سيلتيك ناجحا بأقصى صورة ممكنة، ويحافظ على مكانته في القمة ويواصل الفوز بالألقاب وأن أقدم أداء جيدا مع الفريق