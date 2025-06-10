مأرب: العميد العواضي يعلن البدء بصرف مكرمة الملك سلمان للقوات المسلحة والأمن

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أكد العميد عبداللطيف العواضي رئيس لجان صرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببدأ الصرف في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والهيئات والدوائر والوحدات المستقلة والأمن وذلك بإشراف ومتابعة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وأعلن العميد العواضي أن عملية الصرف ستبدأ يوم غداً الاربعاء 11-6-2025م وبحسب الجدول الزمني والمحضر الموقع بينه وبين بشريات المناطق المذكورة، وأنها تأتي بعد جهود مبذولة من قبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة، موضحاً أن رئيس هيئة الأركان يواصل متابعة الجهات المعنية لاستكمال المبالغ المالية اللازمة للصرف.
وأفاد العميد العواضي أن عملية الصرف للقوة الحية ستكون وفق آلية الصرف المزودة بنظام البصمة الحيوية بواسطة الأجهزة الواردة من لجنة الرواتب في القوات المشتركة لكافة القوات.
وثمن العميد العواضي موقف المملكة العربية السعودية الداعم والمساند للشعب اليمني في مختلف المجالات.