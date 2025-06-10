وزارة الأوقاف تعقد لقاء موسعاً لمناقشة ابرز إنجازات الموسم وتستعرض النجاحات وتقف على التحديات من ملبورن إلى أبوظبي.. كل ما تريد معرفته عن جدول سباقات فورمولا 1 للموسم القادم برؤوس حربية ثقيلة.. عدوان اسرائيلي على اليمن لأول مرة من البحر مدرب كرة قدم شهير يصرح بما لم يستطيع قوله الكثير من حكام العرب:''ما يحدث بغزة كابوس يؤلمني بشدة والدور قادم على أطفالنا'' الفائزون باليانصيب في اليمن أول ضحايا الحظر الأمريكي الأخير.. هذا ما حدث في السفارة الامريكية بجيبوتي خطوة تاريخية.. الصين تفتح أبوابها بلا تأشيرة أمام 4 دول عربية بدءًا من اليوم العالم يتغير بسرعة مرعبة: الإسلام يزحف بقوة.. والمسيحية تتراجع.. وديانات تختفي! سلاح سري جديد لمكافحة شيخوخة الرجال يثير جدلا واسعا الذهب يهوي فجأة! ..الأسواق تترنّح وسط توتر ناري في مفاوضات واشنطن وبكين! الدولار الأميركي يفاجئ الأسواق بانتفاضة غامضة... هل تندلع حرب العملات مجددًا
ترأس معاليةةة وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الحج، لتقييم سير موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والحرص على تطوير مستوى الأداء والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الموسم، واستعرض النجاحات المحققة، كما وقف على التحديات التي واجهت اللجان الميدانية، بهدف معالجتها وتلافي أوجه القصور مستقبلاً.
وخلال الاجتماع، عبّر معالي الوزير شبيبة عن ارتياحه لما تحقق من تقدم ملحوظ في هذا الموسم، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدها على صعيدي التنظيم والخدمات، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف فرق العمل.
واستمع معاليه إلى مداخلات أعضاء اللجنة، التي استعرضت انطباعات الحجاج، لاسيما ممن سبق لهم أداء الفريضة في مواسم سابقة، حيث أكد كثير منهم وجود تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة هذا العام.
وشدد معالي الوزير على التزام الوزارة بمواصلة عملية التطوير والتحديث، والعمل بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن، مستفيدين من تجارب المواسم الماضية، وبما يسهم في تقليص هامش الخطأ إلى أدنى مستوى، وتحقيق أفضل درجات التميز في المواسم القادمة.
وفي ختام الاجتماع، توجه الوزير شبيبة بجزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح الموسم، مؤكداً أن خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبرى تؤدى بكل وعي وإخلاص.