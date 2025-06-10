وزارة الأوقاف تعقد لقاء موسعاً لمناقشة ابرز إنجازات الموسم وتستعرض النجاحات وتقف على التحديات

الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس معاليةةة وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الحج، لتقييم سير موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والحرص على تطوير مستوى الأداء والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الموسم، واستعرض النجاحات المحققة، كما وقف على التحديات التي واجهت اللجان الميدانية، بهدف معالجتها وتلافي أوجه القصور مستقبلاً.

وخلال الاجتماع، عبّر معالي الوزير شبيبة عن ارتياحه لما تحقق من تقدم ملحوظ في هذا الموسم، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدها على صعيدي التنظيم والخدمات، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف فرق العمل.

واستمع معاليه إلى مداخلات أعضاء اللجنة، التي استعرضت انطباعات الحجاج، لاسيما ممن سبق لهم أداء الفريضة في مواسم سابقة، حيث أكد كثير منهم وجود تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة هذا العام.

وشدد معالي الوزير على التزام الوزارة بمواصلة عملية التطوير والتحديث، والعمل بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن، مستفيدين من تجارب المواسم الماضية، وبما يسهم في تقليص هامش الخطأ إلى أدنى مستوى، وتحقيق أفضل درجات التميز في المواسم القادمة.

وفي ختام الاجتماع، توجه الوزير شبيبة بجزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح الموسم، مؤكداً أن خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبرى تؤدى بكل وعي وإخلاص.