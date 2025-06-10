من ملبورن إلى أبوظبي.. كل ما تريد معرفته عن جدول سباقات فورمولا 1 للموسم القادم

الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والاتحاد الدولي للسيارات اليوم الثلاثاء أن إسبانيا ستستضيف سباقين الموسم المقبل مع انطلاق أول سباق في حلبة شوارع مدريد الجديدة في سبتمبر أيلول وخروج سباق إيمولا الإيطالي من جدول السباقات المكون من 24 جولة.

وسيفتتح سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن الموسم مرة أخرى في الثامن من مارس آذار، بينما تستضيف حلبة شنغهاي الصينية الجولة الثانية بعد أسبوع، إذ تدخل الرياضة عصر محركات جديد مع انضمام كاديلاك أيضا باعتبارها الفريق 11.

وتستضيف اليابان الجولة الثالثة كحدث مستقل في 29 مارس آذار.

وستكون موناكو أول جولة أوروبية في الموسم وينطلق سباقها في السابع من يونيو وسيتبادل مواعيده مع كندا التي ينتقل سباقها في مونتريال إلى 24 مايو بعد سباق ميامي في الثالث من مايو.

ومن المقرر الآن أن يتداخل سباق كندا، الذي يتعارض مع سباق لومان 24 ساعة للتحمل هذا العام، مع سباق إنديانابوليس 500.

من المقرر أن يقام سباق برشلونة على حلبة قطالونيا، الذي يدخل العام الأخير من عقده الحالي ولن يطلق عليه سباق جائزة إسبانيا الكبرى بعد الآن، في 14 يونيو حزيران.

وسيكون سباق مادرين في مدريد، جزء من حلبة شوارع حول مركز “أي.إف.ئي.إم.إيه” للمعارض بالعاصمة الإسبانية، السباق الأخير في أوروبا في 13 سبتمبر أيلول وبعد سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا.

وسيقام سباق جائزة هولندا الكبرى في تساندفورت، والذي من المقرر أن يخرج من جدول السباقات بعد عام 2026، في 23 أغسطس ويتضمن سباقا للسرعة.

ويُختتم الموسم في أبوظبي في السادس من ديسمبر كانون الأول، وذلك مباشرة بعد سباق قطر.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان “نحن متحمسون للترحيب بمدريد في جدول السباقات، ولرؤية علامات تجارية عملاقة للسيارات مثل أودي وكاديلاك وفورد تنضم إلى بطولة العالم لفورمولا 1”.

وستنضم شركة ساوبر ومقرها سويسرا إلى فريق أودي في عام 2026، بينما تتعاون فورد مع رد بول. كما ستستخدم فورمولا 1 وقودا مستداما بنسبة مئة بالمئة.

وسيقام سباقا البحرين والسعودية مرة أخرى في أسبوعين متتاليين في أبريل بسبب حلول شهر رمضان في فبراير ومارس.

وتم تنظيم جدول السباقات لصنع المزيد من التدفق الجغرافي، والذي قالت عنه فورمولا 1 إنه سيحقق كفاءة كبيرة في الشحن ويساعد في دفع الاستدامة في الرياضة.

وسيكون هناك ستة سباقات في أسابيع متتالية، مع اثنين من ثلاث جولات متتالية تبدأ في أوستن والمكسيك والبرازيل وتنتهي في لاس فيجاس وقطر وأبوظبي.

ولم يقدم الاتحاد الدولي للسيارات تفاصيل عن سباقات السرعة، باستثناء سباق تساندفورت الذي تم تأكيده بالفعل