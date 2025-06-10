برؤوس حربية ثقيلة.. عدوان اسرائيلي على اليمن لأول مرة من البحر

الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قالت هيئة البث العبرية أن سفن حربية إسرائيلية من طراز ساعر 6 أطلقت صاروخين برؤوس حربية ثقيلة من شمالي البحر الأحمر على ميناء الحديدة غرب اليمن.

وهاجم سلاح البحرية الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أهدافًا في مدينة الحُديدة اليمنية، في أول قصف من نوعه ينفذه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق وسائل اعلام حوثية فإن غارتين اسرائيليتين استهدفتا أرصفة ميناء الحديدة صباح اليوم، بينما قال جيش الاحتلال، ان هجوم اليوم هو العاشر منذ بداية الحرب، والأول الذي تنفذه القوات البحرية.

ويأتي الهجوم بعد يوم من إصدار الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا بشأن ثلاثة موانئ يمنية هي: الحُديدة، ورأس عيسى، والصليف، مطالبًا المدنيين بإخلائها على الفور “بسبب استخدامها من قبل جماعة الحوثي، بحسب البيان.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/أيار الماضي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، تعد هذه هي الضربة العاشرة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب والأولى من القوات البحرية. وكان آخر ضربات اسرائيل في 28 مايو، حين قصف سلاح الجو مطار صنعاء الدولي.

وبشكل غير معتاد، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مسؤولية إسرائيل عن الهجمات بعد دقائق من نشرها في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن العملية تحمل اسم “جوهرة الذهب”. وقال “سنفرض حصارا بحريا وجويا على الحوثيين إذا استمروا في هجماتهم”.