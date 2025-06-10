الذهب يهوي فجأة! ..الأسواق تترنّح وسط توتر ناري في مفاوضات واشنطن وبكين!

الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في مشهد أربك الأسواق وأشعل القلق بين المستثمرين، شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، العاشر من يونيو، هبوطاً مفاجئاً وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المحادثات المتوترة بين العملاقين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين.

فقد تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% لتصل إلى 3328.4 دولار للأونصة، بينما هبط السعر الفوري بنسبة 0.5% ليسجل 3310 دولارات للأونصة، في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية الحساسة بين واشنطن وبكين لليوم الثاني على التوالي، وسط حديث عن قيود على المعادن النادرة ورسوم جمركية قد تعيد إشعال الحرب التجارية.

ورغم التصريحات المتفائلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن المفاوضات "تسير بشكل جيد"، إلا أن المستثمرين لم يخفوا قلقهم، خصوصاً مع انتظار بيانات التضخم الأميركية يوم غد، التي قد تحمل مفاجآت صادمة بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وحذر المحلل تيم ووتر من KCM Trade في مذكرة لرويترز قائلاً:

> "الذهب في وضع ترقّب حذر... الجميع ينتظر ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى انفراجة أو كارثة تجارية جديدة."

وفي حال قفزت بيانات التضخم بشكل غير متوقع، فإن السوق قد يشهد "إنذارات قوية" تدفع المستثمرين إلى الهروب نحو الذهب كملاذ آمن، مما قد يقلب الموازين مرة أخرى.

فهل سيظل الذهب تحت الضغط؟ أم أن عودة التوترات ستشعل أسعاره مجدداً؟

الأسواق على صفيح ساخن، والمفاجآت قادمة بلا شك!