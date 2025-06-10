الدولار الأميركي يفاجئ الأسواق بانتفاضة غامضة... هل تندلع حرب العملات مجددًا

الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 207

في مشهد اقتصادي متقلب ومشحون بالترقب، سجّل الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا لكنه مثير للجدل، بينما يُحدّق المستثمرون في الضبابية التي تلفّ محادثات التجارة المتوترة بين العملاقين: واشنطن وبكين.

الأسواق تترنح على وقع الشائعات والتكهنات، وسط محادثات حساسة تدور خلف الأبواب المغلقة في لندن، حيث يسعى كبار المسؤولين من الجانبين لتفكيك قنبلة النزاع التجاري، والتي لم تعد تقتصر على الرسوم الجمركية، بل انفجرت لتطال المعادن النادرة، والرقائق الإلكترونية، وحتى سياسات التعليم والهجرة.

ورغم جرعة تفاؤل حذرة من بعض المسؤولين، فإن الواقع على الأرض يشير إلى عكس ذلك.

التفاصيل شحيحة، والغموض سيد الموقف، مما دفع الأسواق لتقلبات لافتة، في وقت يترقب فيه الجميع بيانات التضخم الأميركية التي قد تفتح أبوابًا جديدة على سيناريوهات أكثر سوداوية.

مؤشرات مرعبة تهدد استقرار السوق: الدولار يرتفع بنسبة 0.2% ليقترب من 99.189، لكن لا يزال عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع. اليورو يتراجع، والجنيه الإسترليني يترنح، بينما الين الياباني يضعف أمام الدولار رغم اكتسابه الأخير.

التصريحات القادمة من بنك اليابان تثير المخاوف من تأجيل رفع الفائدة، بينما الأسواق العالمية تتخبط. تشير تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو"، إلى أن أي تفاؤل دون تغييرات جذرية سيكون مجرد مسكّن مؤقت، مشيرةً إلى أن الأسواق باتت أكثر حساسية لأي تحرك أو كلمة.

ومع ترقّب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، تتصاعد المخاوف من تصعيد قادم أو حتى انهيار صامت في هيبة الدولار الأميركي، خاصة مع تحذيرات من كبار المستثمرين مثل وارن بافيت، الذي وصف الدولار بأنه "في مهب الريح".

في الأفق... عاصفة اقتصادية تلوح، والكل في انتظار الشرارة التالية. ---