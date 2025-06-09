رسمياً.. كريستيان كيفو مدرباً لنادي إنتر ميلان

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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعيين الروماني كريستيان كيفو مدربا للفريق الأول اليوم الاثنين لمدة عامين خلفا لسيموني إنزاجي الذي ترك منصبه عقب خسارة الفريق الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية دون رد.
ولعب كيفو، الذي غادر بارما بعد أقل من أربعة أشهر من تدريب الفريق، كمدافع لإنتر لمدة سبع سنوات وكان جزءا من فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفائز بالثلاثية في 2010.
وقال إنتر في بيان “في فبراير (شباط) 2025، حصل كريستيان على أول فرصة له لتدريب الفريق الأول مع بارما… وقاد الفريق إلى بر الأمان (البقاء في دوري الدرجة الأولى)، إذ حصد الفريق 16 نقطة من 13 مباراة تحت قيادته”.
وأضاف البيان “الآن، يبدأ كريستيان كيفو الفصل الثالث من قصته مع إنتر. سيفعل ذلك بالقيم التي تحلى بها دائما، التفاني والإخلاص والعمل الدؤوب”.
ويستهل إنتر مشواره في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي يوم 17 يونيو حزيران الجاري في لوس انجليس.
وانضم إنزاجي، الذي ترك الفريق الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات كمدرب، إلى الهلال السعودي