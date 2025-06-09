فاجعة للباحثين عن الثراء والمال في اليمن ..وفاة 7 أشخاص جراء انهيار صخري أثناء تنقيبهم عن الذهب

الإثنين 09 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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تحولت أحلام الثراء ومستقبل الرخاء لعدد من الباحثين عن الذهب بمحافظة حجة شمال اليمن الى كابوس عم المحافظة بعد وفاة 7 أشخاص أثناء،تنقيبهم عن الذهب في احد المواقع المواقع الجبلية حيث وقعت إنهيارات صخرية في أحد المغارات التي كانوا ينقبون فيها مما تسبب في وفاتهم جميعا.

وقالت مصادر محلية إن السبعة الأشخاص توفوا أثناء عملهم في التنقيب عن معدن الذهب، في منطقة بني ريبان بمديرية كشر، بمحافظة حجة.

وأضافت المصادر، أن الأهالي ناشدوا الجهات المعنية الخاضعة لسلطات الحوثيين لإنقاذ الضحايا وإخراجهم، غير أنه لم يتم الإستجابة لهم، ما اضطرهم للحفر بطرق بدائية.

وبحسب المصادر، فإن الأهالي تمكنوا من إنقاذ شخص، وهو بحالة صحية حرجة، فيما توفي سبعة آخرون بذات الوقت الذي انهارت عليه المغارة أثناء عملية التنقيب.

وأشارت المصادر، إلى أن أبناء المنطقة، لجأوا إلى البحث عن المعادن في الجبال، بعد تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف أغلب الأنشطة والأعمال التجارية في المنطقة بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

ووفقا للمصادر، فإن من بين الضحايا كلا من: نصرالله يحي صالح جبران ريبان، ورمزي علي صالح زوبر ريبان، ومحمد هادي علي سرحان ريبان، وأحمد علي حسين احمد ريبان، ومحمد علي حسين احمد ريبان، وفاروق راجي صالح هادي ريبان