استغاثة عاجلة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب

الإثنين 09 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة عاجل، عقب اندلاع حريق جديد صباح اليوم الثلاثاء في مخيم التضامن – قطاع جو النسيم بمحافظة مأرب، أسفر عن احتراق مأوى خمس أسر نازحة، من بينها مأوى مدير المخيم، وتسبب في تدمير ممتلكاتهم بالكامل وتشريدهم في العراء دون أي استجابة طارئة حتى لحظة إصدار البيان.

وأعربت الوحدة التنفيذية عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث الحرائق داخل المخيمات، مؤكدة أنها وثقت منذ مطلع يناير وحتى 9 يوليو الجاري، نحو 66 حادثة حريق في مخيمات النزوح بمأرب أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 11 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى خسائر مادية فادحة وتشريد عشرات الأسر

وأشار البيان" وصل موقع مأرب برس نسخة منه "إلى استمرار غياب الاستجابة في مجال المأوى المناسب المقاوم للحرائق وتقلبات الطقس يزيد من معاناة النازحين ويعرض حياتهم لمزيد من الخطر

ودعت الوحدة التنفيذية كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية وشركائها في العمل الإنساني إلى التحرك العاجل وتوفير المساعدات الطارئة للأسر المتضررة وتكثيف جهودها لتقليل المخاطر وتحسين شروط السلامة داخل المخيمات خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف النازحين في المحافظة