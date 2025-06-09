مباحثات مثمرة عقدها وزير الأوقاف اليمني مع عدد من نظرائه في الدول العربية والإسلامية اليمن تشارك في حفل اختتام موسم الحج للعام ١٤٤٦ حرب الجواسيس في اليمن .. الحوثيون رعب الإحداثيات ومخاوف تسريب المعلومات. بدء سريان قرار حظر دخول مواطني 12 دولة الى أمريكا بينها اليمن قوات روسيا تقرع أبواب دنيبروبتروفسك.. المعركة تشتعل في قلب أوكرانيا مفاجأة من العيار الثقيل في سوريا: طفل يُعيَّن متحدثًا رسميًا باسم وزارة الاتصالات! الذهب يترنّح أمام انفراجة أميركية-صينية.. والتفاؤل يطيح بمكاسب المعدن النفيس! الارقام صادمة والتحقيقات تفضح المستور ..اليمن يغرق في طوفان المهاجرين والمهربين يزدهرون بدماء الأبرياء! العلماء يكشفون عن أكبر خريطة للكون تمتد لأكثر من 13 مليار سنة نتفليكس تستعرض أعمالها في حدث تودوم
شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة على رأس وفد من مكتب شؤون حجاج اليمن في حفل اختتام موسم الحج للعام الهجري ١٤٤٦، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية بمكة المكرمة.
ويأتي تنظيم هذا الحفل الذي يقام كل عام احتفالا بنجاح الموسم، وتكريم الجهات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية المشاركة في الموسم بحضور رؤساء وممثلي البعثات الإسلامية.
وبهذه المناسبة رفع معالي الوزير التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج، مثمناً الجهود التي سخرتها حكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتنظيم موسم حج استثنائي.