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اليمن تشارك في حفل اختتام موسم الحج للعام ١٤٤٦

الإثنين 09 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة
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شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة على رأس وفد من مكتب شؤون حجاج اليمن في حفل اختتام موسم الحج للعام الهجري ١٤٤٦، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية بمكة المكرمة. 

 

ويأتي تنظيم هذا الحفل الذي يقام كل عام احتفالا بنجاح الموسم، وتكريم الجهات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية المشاركة في الموسم بحضور رؤساء وممثلي البعثات الإسلامية. 

 

وبهذه المناسبة رفع معالي الوزير التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج، مثمناً الجهود التي سخرتها حكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتنظيم موسم حج استثنائي.

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