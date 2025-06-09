الذهب يترنّح أمام انفراجة أميركية-صينية.. والتفاؤل يطيح بمكاسب المعدن النفيس!

الإثنين 09 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تحول دراماتيكي في الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بموجة تفاؤل عالمية بشأن تهدئة الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين: الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3335.6 دولار للأونصة، في ظل عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة واتجاههم نحو المخاطرة، مع اقتراب استئناف المفاوضات التجارية بين الطرفين في لندن بمشاركة كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الذهب على وقع تقرير وظائف أميركي فاجأ الأسواق بإضافة الاقتصاد 139 ألف وظيفة في مايو، ما خفّض من احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة قريباً.

وأكد كبير محللي الأسواق في شركة OANDA، كيلفن وونغ، أن المتعاملين في الأسواق يلتزمون الحذر في ظل حالة عدم اليقين بشأن مخرجات المفاوضات، مضيفاً أن الرسوم الجمركية قد لا تختفي تماماً، لكنها مرشحة للتخفيف إذا ما حققت المحادثات اختراقاً.

هذا وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء، والتي من شأنها أن ترسم ملامح أوضح لتحركات الفيدرالي القادمة. وسط هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحاً:

هل نشهد انفراجاً تجارياً يعيد رسم خريطة الأسواق العالمية ويقلب معادلة الذهب؟