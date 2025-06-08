نتفليكس تستعرض أعمالها في حدث تودوم كين يمنح إنجلترا فوزًا صعبًا على أندورا في تصفيات كأس العالم السباحة الكندية الحسناء ماكنتوش تحطم الرقم القياسي سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا توقعات المركز الوطني للأرصاد.. درجات الحرارة والأمطار والرياح في المحافظات اليمنية استنفار بالكويت إثر بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة بحرينية العليمي يشيد بمأرب وقبائلها الأصيلة والنهضة التي تشهدها المحافظة والعرادة يؤكد جاهزية القوات لإفشال أي محاولة حوثية لاختراق الجبهة الداخلية فاجعة البيضاء.. شخص يهاجم مصلين بقنبلة يدوية وحصيلة الضحايا كبيرة معركة الأعياد .. صفقة الأسرى الكبرى تقترب في اليمن ضيف يتحوّل إلى ضحية: جريمة تهز الضالع.. رفيق السلاح يقتل ويطمس جثمان زميله في الخفاء!
تواصل نتفليكس عرض المزيد من المحتوى المباشر للمشاهدين المتعطشين للترفيه في الوقت الفعلي، بما في ذلك مباراة الملاكمة بين تايسون وبول ومباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم وحدث “تودوم” المباشر مع الجمهور الذي استعرض المسلسلات المنتظرة قبل أيام.
وقالت شيلي جيليارد نائبة رئيس قسم تسويق المسلسلات في الولايات المتحدة وكندا لرويترز في فعالية تودوم التي أقامتها نتفليكس للمعجبين يوم السبت الماضي “هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها عرضا بهذه الطريقة، أي البث المباشر”.
وأطلق عليه تودوم نسبة إلى الصوت الذي يُسمع عند بداية تشغيل كل فيلم ومسلسل تنتجه نتفليكس.
بالنسبة للمنصة، كان من المهم مشاركة المواهب من جميع أنحاء العالم في الحدث.
وظهر أكثر من 100 من نجوم نتفليكس ومبدعيها في العرض الذي استضافته الممثلة صوفيا كارسون التي لعبت دور البطولة في فيلم التشويق (كاري أون).
واستفاد القائمون على البث المباشر من اهتمام الجمهور بأشهر مسلسلات المنصة مثل “لعبة الحبار” و”أشياء غريبة” و”وينزداي” و”إميلي في باريس”، بالإضافة إلى أداء ليدي جاجا المبهر.
كان أحد أكبر عوامل جذب المشاهدين هو الإعلان عن موعد العرض الأول للموسم الجديد من مسلسل “أشياء غريبة” الحائز على جائزة إيمي.
وكشف الحدث أن المسلسل سيقسم موسمه الخامس والأخير إلى ثلاثة أجزاء، إذ سيُعرض الأول في 26 نوفمبر تشرين الثاني والثاني في 25 ديسمبر كانون الأول والأخير في 31 من الشهر نفسه