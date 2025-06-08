نتفليكس تستعرض أعمالها في حدث تودوم

الأحد 08 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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تواصل نتفليكس عرض المزيد من المحتوى المباشر للمشاهدين المتعطشين للترفيه في الوقت الفعلي، بما في ذلك مباراة الملاكمة بين تايسون وبول ومباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم وحدث “تودوم” المباشر مع الجمهور الذي استعرض المسلسلات المنتظرة قبل أيام.

وقالت شيلي جيليارد نائبة رئيس قسم تسويق المسلسلات في الولايات المتحدة وكندا لرويترز في فعالية تودوم التي أقامتها نتفليكس للمعجبين يوم السبت الماضي “هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها عرضا بهذه الطريقة، أي البث المباشر”.

وأطلق عليه تودوم نسبة إلى الصوت الذي يُسمع عند بداية تشغيل كل فيلم ومسلسل تنتجه نتفليكس.

بالنسبة للمنصة، كان من المهم مشاركة المواهب من جميع أنحاء العالم في الحدث.

وظهر أكثر من 100 من نجوم نتفليكس ومبدعيها في العرض الذي استضافته الممثلة صوفيا كارسون التي لعبت دور البطولة في فيلم التشويق (كاري أون).

واستفاد القائمون على البث المباشر من اهتمام الجمهور بأشهر مسلسلات المنصة مثل “لعبة الحبار” و”أشياء غريبة” و”وينزداي” و”إميلي في باريس”، بالإضافة إلى أداء ليدي جاجا المبهر.

كان أحد أكبر عوامل جذب المشاهدين هو الإعلان عن موعد العرض الأول للموسم الجديد من مسلسل “أشياء غريبة” الحائز على جائزة إيمي.

وكشف الحدث أن المسلسل سيقسم موسمه الخامس والأخير إلى ثلاثة أجزاء، إذ سيُعرض الأول في 26 نوفمبر تشرين الثاني والثاني في 25 ديسمبر كانون الأول والأخير في 31 من الشهر نفسه