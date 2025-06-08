نتفليكس تستعرض أعمالها في حدث تودوم كين يمنح إنجلترا فوزًا صعبًا على أندورا في تصفيات كأس العالم السباحة الكندية الحسناء ماكنتوش تحطم الرقم القياسي سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا توقعات المركز الوطني للأرصاد.. درجات الحرارة والأمطار والرياح في المحافظات اليمنية استنفار بالكويت إثر بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة بحرينية العليمي يشيد بمأرب وقبائلها الأصيلة والنهضة التي تشهدها المحافظة والعرادة يؤكد جاهزية القوات لإفشال أي محاولة حوثية لاختراق الجبهة الداخلية فاجعة البيضاء.. شخص يهاجم مصلين بقنبلة يدوية وحصيلة الضحايا كبيرة معركة الأعياد .. صفقة الأسرى الكبرى تقترب في اليمن ضيف يتحوّل إلى ضحية: جريمة تهز الضالع.. رفيق السلاح يقتل ويطمس جثمان زميله في الخفاء!
حققت إنجلترا فوزا صعبا 1-صفر خارج أرضها على أندورا لتحافظ على بدايتها المثالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعدما أنقذها هدف القائد هاري كين في الشوط الثاني من الهزيمة اليوم السبت.
وفي فترة ما بعد الظهيرة الحارة في برشلونة، كان هدف كين بعد فترة وجيزة من الاستراحة هو كل ما ميز أداء فريق المدرب توماس توخيل، والذي ضم مجموعة من الأسماء المعروفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق يحتل المركز 173 في التصنيف العالمي.
وكما كان متوقعا، سيطرت إنجلترا على الكرة لكنها افتقرت إلى جودة الأداء المتوقعة، في حين نجح جناح تشيلسي نوني مادويكي فقط في إثارة الإعجاب في مباراة لن تُنسى على الفور.
وضمنت إنجلترا الفوز، وهي تحتل صدارة المجموعة 11 بشكل مريح بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات