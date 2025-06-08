سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا

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قال لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا لكرة، القدم اليوم الأحد، إنه أقيل عن منصبه إثر الخسارة الثقيلة أمام النرويج لكنه سيقود الفريق في مواجهة مولدوفا غدا الاثنين.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي بعد الخسارة 3-صفر أمام النرويج يوم الجمعة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم.
وقال “الليلة الماضية كنا سويا مع الرئيس (جابريل) جرافينا. أخبرني أن الاتحاد سيعفيني من منصبي مدربا للمنتخب الوطني.
“لم أكن أنوي الاستسلام. كنت أود الاستمرار في مكاني ومواصلة مهام عملي. سأكون موجودا مساء الغد أمام مولدوفا، بعدها سنفسخ العقد