توقعات المركز الوطني للأرصاد.. درجات الحرارة والأمطار والرياح في المحافظات اليمنية استنفار بالكويت إثر بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة بحرينية العليمي يشيد بمأرب وقبائلها الأصلية والنهضة التي تشهدها المحافظة والعرادة يؤكد جاهزية القوات لإفشال أي محاولة حوثية لاختراق الجبهة الداخلية فاجعة البيضاء.. شخص يهاجم مصلين بقنبلة يدوية وحصيلة الضحايا كبيرة معركة الأعياد .. صفقة الأسرى الكبرى تقترب في اليمن ضيف يتحوّل إلى ضحية: جريمة تهز الضالع.. رفيق السلاح يقتل ويطمس جثمان زميله في الخفاء! الرئيس هادي ونائبه الفريق على محسن يتلقيان اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عاجل جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية دوناروما يقول إن أداء إيطاليا غير مقبول بعد الهزيمة أمام النرويج نيويورك تايمز: ترامب يتهم ماسك بتعاطي المخدرات ...اتساع خوة الخلافات بين حلفاء الامس
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لأجواء اليوم الأحد حيث قال انه من المتوقع ان تسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع امكانية هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات إب، تعز، ذمار، ريمة، عمران، حجة، المحويت وغرب كل من صعدة وصنعاء.
وأشار إلى أنه من المحتمل حدوث أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 12- 25 عقدة.
وفي المناطق الصحراوية توقع المركز أجواء مشمسة، حارة إلى شديدة الحرارة وجافة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.
كما حذر من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح باستخدام المظلات الشمسية وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل