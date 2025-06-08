توقعات المركز الوطني للأرصاد.. درجات الحرارة والأمطار والرياح في المحافظات اليمنية

الأحد 08 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لأجواء اليوم الأحد حيث قال انه من المتوقع ان تسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع امكانية هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات إب، تعز، ذمار، ريمة، عمران، حجة، المحويت وغرب كل من صعدة وصنعاء.

وأشار إلى أنه من المحتمل حدوث أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 12- 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية توقع المركز أجواء مشمسة، حارة إلى شديدة الحرارة وجافة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

كما حذر من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح باستخدام المظلات الشمسية وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل