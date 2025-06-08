استنفار بالكويت إثر بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة بحرينية

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تعاملت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، مع بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن رحلة طيران الخليج البحريني رقم GF213 المتجهة إلى دولة الكويت، وفق البروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي.
إذ هبطت الطائرة في المطار، اليوم وجرى إنزال جميع الركاب منها، فيما قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران، عبدالله الراجحي، إن "جميع الركاب اصبحوا في صالة منعزلة عقب نزولهم، وهم يتمتعون بصحة جيدة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة".
كما أوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليًا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل , ولم تتأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني، تواصل بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، كما تحفظت السلطات على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية عليه.