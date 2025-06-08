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فاجعة البيضاء.. شخص يهاجم مصلين بقنبلة يدوية وحصيلة الضحايا كبيرة

الأحد 08 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أقدم شخص يُعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية على إلقاء قنبلة يدوية داخل مسجد، تلاها إطلاق نار عشوائي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين، في الهجوم الدامٍي الذي استهدف مسجد "حمة عكوس" في قرية قرن الأسد بمديرية العرش، محافظة البيضاء، مساء السبت أثناء صلاة المغرب، وفق مصادر محلية.

سلطات الحوثيين التي تسيطر على المحافظة اكتفت بفتح تحقيق في الحادثة دون الكشف عن هوية الجاني أو خلفيات الهجوم، في ظل تجاهل واسع من وسائل الإعلام التابعة للجماعة، ما أثار موجة من السخط والاستياء في أوساط السكان المحليين.

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