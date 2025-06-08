معركة الأعياد .. صفقة الأسرى الكبرى تقترب في اليمن ضيف يتحوّل إلى ضحية: جريمة مروّعة تهز الضالع.. رفيق السلاح يقتل ويطمس جثمان زميله في الخفاء! الرئيس هادي ونائبه الفريق على محسن يتلقيان اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عاجل جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية دوناروما يقول إن أداء إيطاليا غير مقبول بعد الهزيمة أمام النرويج نيويورك تايمز: ترامب يتهم ماسك بتعاطي المخدرات ...اتساع خوة الخلافات بين حلفاء الامس ولي العهد السعودي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين إيران تعلن إخراج وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل! الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتسعى لأستيراد آلاف الأطنان من المواد المنتجة للصواريخ الباليستية لدعم وكلاءها الحوثيين
في جريمة تقشعر لها الأبدان وتتنافى مع كل القيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية، شهدت مديرية الأزارق بمحافظة الضالع حادثة قتل بشعة ارتكبها أحد أبنائها بحق ضيفه ورفيق سلاحه، قبل أن يواري جثته في الخفاء بالقرب من منزله.
مصادر مطلعة كشفت لـ"مأرب برس" تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الشاب علي أحمد سيف الكميني الصبيحي، الذي اختفى لمدة خمسة أيام، قبل أن يُعثر على جثمانه متحللًا في أطراف مديرية الأزارق.
وبحسب المصادر، فإن المجني عليه، وهو من أبناء الصبيحة، كان ضيفاً لدى الجاني المدعو هشام أحمد عبيد، أحد أبناء الأزارق، وزميلاً له في نفس اللواء العسكري المرابط بعدن، قبل أن تنقلب الضيافة إلى خيانة دموية غادرة.
الجاني أقدم على قتل صديقه غدراً، في واحدة من أبشع صور الغدر والخيانة، طمعًا في سلاحه ودراجته النارية، ليقوم بعدها بدفن جثته بسرية تامة بجانب منزله، في محاولة فاشلة لطمس الجريمة.
غير أن القدر شاء أن تُكشف الحقيقة، بعدما بدأت روائح الجثة بالانتشار في المنطقة، ما دفع أهالي الحي للبحث، حتى تم اكتشاف معالم الجريمة التي هزت الضالع وأشعلت غضب الأهالي.
هذه الجريمة التي وقعت في أواخر ذي الحجة، تكشف عن انحدار خطير في السلوك الإنساني، وتستدعي وقفة جادة من الجهات الأمنية لضبط القاتل وتقديمه للعدالة. ---