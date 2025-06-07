الرئيس هادي ونائبه الفريق على محسن يتلقيان اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عاجل

السبت 07 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اجرى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق عبدربه منصور هادي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

كما اجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا مماثلا بنائب الرئيس السابق الفريق على محسن صالح الاحمر، هنأه فيه بحلول عيد الاضحى المبارك، واداء مناسك الحج.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة للرئيس السابق، ونائبه عن خالص تهانيه، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وان يعيد المناسبة الدينية العظيمة على اليمن وسائر البلدان بالخير واليمن، والبركات