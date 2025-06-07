الرئيس هادي ونائبه الفريق على محسن يتلقيان اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عاجل جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية دوناروما يقول إن أداء إيطاليا غير مقبول بعد الهزيمة أمام النرويج نيويورك تايمز: ترامب يتهم ماسك بتعاطي المخدرات ...اتساع خوة الخلافات بين حلفاء الامس ولي العهد السعودي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين إيران تعلن إخراج وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل! الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتسعى لأستيراد آلاف الأطنان من المواد المنتجة للصواريخ الباليستية لدعم وكلاءها الحوثيين زغيم تنظيم القاعدة في اليمن يخرج متوعدا ويدعو الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات عربية وأمريكية شركة الغاز بمأرب تؤكد استمرارها بتزويد العاصمة عدن بمادة الغاز رغم التحديات وتكشف من المتسبب بالأزمة
لم يجد جيانلويجي دوناروما حارس مرمي إيطاليا أي أعذار لأداء فريقه السيء خلال مباراته أمام النرويج التي انتهت بالخسارة 3-صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم أمس الجمعة وقال إن الأداء لم يكن مقبولا وإن الجماهير تستحق الأفضل.
وتعرضت إيطاليا، في أولى مبارياتها في التصفيات، لصدمة بعد الأداء القوي في الشوط الأول من النرويج التي سجلت ثلاثة أهداف في مرمى الفريق الزائر بفضل ألكسندر سورلوث وأنطونيو نوسا وإرلينج هالاند.
وتحتل إيطاليا المركز الرابع في المجموعة التاسعة بينما تتصدر النرويج بتسع نقاط جمعتها من ثلاث مباريات. وتضم المجموعة أيضا إستونيا ومولدوفا وإسرائيل.
وقال دوناروما في تصريحات لقناة راي سبورت الإيطالية “ليس لدي تفسير حاليا. عليك فقط أن تدخل وتدرك الأداء الليلة. جمهورنا لا يستحق هذا”.
وأضاف “علينا جميعا تخطي هذه المباريات معا وأن نراجع ضمائرنا”.
ولم يتأهل الفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات للبطولة العالمية الأهم منذ عام 2014.
وقال لوتشيانو سباليتي مدرب المنتخب الإيطالي إن فريقه يمر بمرحلة صعبة وإنه سيتحدث مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن الوضع.
وأضاف دوناروما الذي فاز مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي في الموسم الذي انتهى مؤخرا “يجب أن يأتي الأمر منا أولا، منا نحن. نحن إيطاليا، وهذا الأداء غير مقبول… يجب أن نكون أكثر اتحادا من ذي قبل”.
تستضيف إيطاليا منتخب مولدوفا، صاحب المركز الخامس، يوم الاثنين المقبل