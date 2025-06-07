زغيم تنظيم القاعدة في اليمن يخرج متوعدا ويدعو الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات عربية وأمريكية

السبت 07 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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هدد زعيم جناح تنظيم القاعدة في اليمن سعد بن عاطف العولقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك بسبب حرب إسرائيل في غزة في أول رسالة مصورة له منذ تولى قيادة التنظيم في اليمن العام الماضي.

وتضمنت رسالة العولقي، التي استمرت لنصف ساعة ونشرها أنصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية صباح اليوم السبت، دعوات للذئاب المنفردة لاغتيال قادة مصر والأردن ودول الخليج بسبب الحرب التي دمرت غزة.

وظهرت في مقطع خطاب العولقي صور لترامب وماسك ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، كما تضمن صورا لشعارات شركات ماسك، ومن بينها شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأضاف العولقي: "ليست هناك خطوط حمراء بعد ما حدث ويحدث لشعبنا في غزة. المعاملة بالمثل باتت مشروعة