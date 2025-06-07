شركة الغاز بمأرب تؤكد استمرارها بتزويد العاصمة عدن بمادة الغاز رغم التحديات وتكشف من المتسبب بالأزمة بيان جديد من الشركة اليمنية للغاز بخصوص تموين الغاز المنزلي وتحديدا بعض محافظات الجنوب وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد أوضاع اليمنيين في مخيمات منى اللواء سلطان العرادة يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جاهزية القوات المسلحة بمحافظة مأرب لردع الحوثي وتفاصيل مخططات العناصر التخريبية بالمحافظة .. عاجل عودة تدريجية لكهرباء المحطة الغازية بمحافظة مأرب واستمرار إصلاح الأضرار جراء استهداف تخريبي برنامج الغذاء العالمي يتبنى مطالب الحوثيين ويعممها على كافة شركائه ... مليشيا الحوثي ترفض دخول المساعدات عبر مواني الشرعية وتشترط دخول المساعدات الإنسانية لليمن حصرا عبر سلطنة عُمان الإدارة الأميركية توجه طلبا لجماعة الحوثي في اليمن وتحذر من طمس معالم قضية المحتجزين بيان جديد وعاجل من مجلس الأمن.. دعوة خاصة لجماعة الحوثي الإرهابية ورسائل داعمة للوحدة تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي السعودية تكشف عن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام من الداخل والخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في تنفيذ عمليات تموين منتظمة بكافة محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، بمادة الغاز المنزلي، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي تعيق عملية التوزيع.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن عمليات التموين تُنفذ بشكل يومي من خلال ترحيل المقطورات من منشأة صافر إلى المحطات المركزية وكبار المستهلكين المعتمدين، مؤكدة رفع مخصص محافظة عدن من الغاز المنزلي بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات السابقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.
ووفق البيان، فقد بلغ عدد المقطورات المُرحّلة إلى عدن خلال شهر مايو الماضي 368 مقطورة، إضافة إلى 98 مقطورة خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الإمدادات.
وأشارت الشركة إلى أن استمرار أزمة الغاز في عدن يعود إلى ضعف أداء الجهات المحلية المسؤولة عن التوزيع، وغياب الرقابة الفعالة على السوق، إضافة إلى عمليات التقطع التي تتعرض لها المقطورات في محافظتي شبوة وأبين، ما يؤدي إلى تأخير وصولها في الأوقات المحددة.
وأكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في أداء مهامها، رغم التحديات والعوائق الأمنية، والعمل على ضمان توزيع الغاز وفق الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في الحد من الأزمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.