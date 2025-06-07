شركة الغاز بمأرب تؤكد استمرارها بتزويد العاصمة عدن بمادة الغاز رغم التحديات وتكشف من المتسبب بالأزمة

السبت 07 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في تنفيذ عمليات تموين منتظمة بكافة محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، بمادة الغاز المنزلي، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي تعيق عملية التوزيع.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن عمليات التموين تُنفذ بشكل يومي من خلال ترحيل المقطورات من منشأة صافر إلى المحطات المركزية وكبار المستهلكين المعتمدين، مؤكدة رفع مخصص محافظة عدن من الغاز المنزلي بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات السابقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.

ووفق البيان، فقد بلغ عدد المقطورات المُرحّلة إلى عدن خلال شهر مايو الماضي 368 مقطورة، إضافة إلى 98 مقطورة خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الإمدادات.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار أزمة الغاز في عدن يعود إلى ضعف أداء الجهات المحلية المسؤولة عن التوزيع، وغياب الرقابة الفعالة على السوق، إضافة إلى عمليات التقطع التي تتعرض لها المقطورات في محافظتي شبوة وأبين، ما يؤدي إلى تأخير وصولها في الأوقات المحددة.

وأكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في أداء مهامها، رغم التحديات والعوائق الأمنية، والعمل على ضمان توزيع الغاز وفق الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في الحد من الأزمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.