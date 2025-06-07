وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد أوضاع اليمنيين في مخيمات منى

السبت 07 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار الخضر الرباش،، أوضاع الحجاج اليمنيين في مخيمات الإيواء بمشعر منى.

واطلع الوكيل الرباش على نوعية وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من قبل وكالات الحج والعمرة ومطابخ الإعاشة والفريق الطبي ولجان الوزارة.

وثمن الوكيل الرباش جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم في تسهيل مهام الوزارة وتوفير كافة احتياجات الحجاج، مجدداً التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات الجهات المعنية في المملكة بما يسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة، وحرصه على راحة وسلامة الحجاج.. مشدداً على ضرورة تقديم كافة الخدمات للحجاج وأي إخلال في ذلك يعرض صاحبه للمسآلة.