اللواء سلطان العرادة يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جاهزية القوات المسلحة بمحافظة مأرب لردع الحوثي وتفاصيل مخططات العناصر التخريبية بالمحافظة .. عاجل

السبت 07 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أمام كافة المستجدات الامنية والعسكرية بمحافظةمأرب، ومستوى جاهزية القوات لردع جماعة الحوثي، وافشال محاولاتها المستمرة في تحقيق اي اختراق للجبهة الداخلية بعد هزائمها المريرة على ابواب مارب الحصينة.

من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، أن أبناء وقبائل محافظة مأرب، قدّموا نموذجا مشهودا في الدفاع عن الجمهورية، والتمسك بالثوابت الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي مع عضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، واحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من عضو المجلس الى شرح حول الوضع العام في محافظة مارب، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، ومستوى الاستجابة للاحتياجات الانسانية لملايين النازحين الذين وجدوا في محافظة مارب، ملاذهم الآمن من بطش جماعة الحوثي.

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وأشاد رئيس مجلس القيادة بالنهضة الخدمية والعمرانية التي تشهدها محافظة مارب، رغم الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي عليها منذ سنوات، مثمنا يقظة القوات المسلحة والامن في الحفاظ على السكينة العامة وردع التهديدات على مختلف المحاور.

ولفت الرئيس العليمي، لإلتفاف أبناء مأرب المعهود والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومنابر الوعي حول قيادة السلطة المحلية، ومؤسسات الدولة، وجهودها في الحفاظ على الامن والاستقرار، وتوفير الخدمات الاساسية دون اخلال بمسؤولياتها الدستورية تجاه جميع المواطنين والنازحين من مختلف انحاء البلاد.

وأعرب رئيس مجلس القيادة، عن ثقته الكاملة بوعي أبناء مأرب المعهود في تفويت الفرصة على من يتربصون بالمحافظة وأهلها، وابقاء مأرب الأبية "قلعة للصمود، ومفتاحا للنصر العظيم الذي بات اقرب من اي وقت مضى".

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر تخريبية مدعومة من جماعة الحوثي، أدت لقطع الطريق الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، وخروج خدمة الكهرباء عن المحافظة، وسقوط ضحايا من الطرفين