عودة تدريجية لكهرباء المحطة الغازية بمحافظة مأرب واستمرار إصلاح الأضرار جراء استهداف تخريبي

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أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب مساء اليوم استكمال أعمال إصلاح الدائرة الأولى من خطوط نقل الطاقة الكهربائية وبدء عملية توزيع التيار الكهربائي وجدولته على الخطوط بالمحافظة بعد تعرضها لأضرار نتيجة قصف تخريبي في مديرية الوادي
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الفرق الهندسية باشرت على الفور الانتقال إلى الدائرة الثانية لمعاينة الأضرار والبدء بأعمال الإصلاح بهدف إعادة الخدمة بشكل كامل.
وكان التيار الكهربائي قد خرج عن الخدمة عشية عيد الأضحى المبارك نتيجة استهداف مباشر لخطوط النقل من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون في اشتباكات مع قوات الجيش والأمن
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الفرق الهندسية لإصلاح الأضرار خلال ساعات عادت خطوط النقل للتعرض لقصف جديد صباح اليوم في منطقة الراكة بمديرية الوادي ما تسبب في خروج المحطة الغازية عن الخدمة مجددًا
وتتعرض خطوط نقل الكهرباء في محافظة مأرب للاستهداف لليوم الرابع على التوالي ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عن مدينة مأرب ومديرية الوادي وسط جهود مستمرة من الفرق الهندسية لإعادة الخدمة واستنكار واسع من السكان والنازحين
وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب قد كشفت في بيان سابق
أن خلية تخريبية مرتبطة بميليشيا الحوثي الإرهابية يتزعمها المدعو عبدالله بن سعيد بن جلال، نفذت أعمالًا تخريبية استهدفت الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت في مديرية الوادي و استهدفت نقاطًا أمنية وعسكرية مكلفة بحماية الطرق والمنشآت الحيوية، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكدت اللجنة الأمنية أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار أو المساس بالبنية التحتية الحيوية في المحافظة.