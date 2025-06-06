السعودية تكشف عن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام من الداخل والخارج

الجمعة 06 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي بلغ أعداد الحجاج لهذا العام 1446هـ بلغ 1,673,230 حاجاً وحاجة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن 1,506,576 حاجاً وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، و166,654حاجاً وحاجة من الداخل من المواطنين والمقيمين.

وأشارت الهيئة الى ان عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 877,841 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 795,389 حاجَّةً.

وأشارت الهيئة لطُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّاوحاچه.