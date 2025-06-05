بيان هام وعاجل للجنة الأمنية في مأرب يكشف حقيقة ما حدث في مديرية الوادي

الخميس 05 يونيو-حزيران 2025 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوضحت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، أن عناصر خارجة عن القانون نفّذت يوم الأربعاء، أعمالاً تخريبية وقامت بقطع الخط الدولي مأرب- حضرموت بمديرية الوادي شرقي المحافظة.

وقالت اللجنة إن تلك العناصر التي يتزعمها عبدالله بن سعيد بن جلال، المكلَّف من قبل مليشيا جماعة الحوثي بإدارة أعمال التخريب في مديرية الوادي، قامت بالاعتداء المُباشر على النقاط الأمنية والعسكرية المُكلفة بتأمين الخط والمنشآت العامة، مُستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة.

كما حاولت تلك العناصر التمركز على الطريق العام واستحداث نقاط ومواقع لممارسة أعمال القتل والحرابة وزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد المصالح العامة والسيادية، وعاودت إطلاق النار على الوحدات الأمنية والعسكرية خلال قيامها بواجباتها الدستورية والقانونية في التصدي لتلك العمليات الإجرامية، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن ستقوم بملاحقة كل العناصر الإجرامية، ولن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالأمن وإقلاق السكينة، وستتعامل بقوة وحزم مع كل من يشارك أو يتعاون مع العناصر التخريبية التي تعمل لصالح جماعة الحوثي.

وأشادت اللجنة الأمنية بمواقف أبناء قبائل مأرب إلى جانب السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، ورفض أعمال التخريب والأجندات المشبوهة التي تسعى للقفز على المكاسب والتضحيات الوطنية.

وأهابت بجميع المواطنين التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية، وتحذر أي مواطن من إيواء أو قبول أو تعاون مع أي مخرب ينتمي للجماعات الإرهابية سواء الحوثي أو غيره، حرصاً على سلامة الأبرياء وأمن الوطن.