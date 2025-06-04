دراسات علمية تكشف نتائج غريبة عن علاقة أوجاع الركبة والأذن.. تفاصيل إيلون ماسك يكشف عن ايرادات مهولة لشركته سبيس إكس خلال عام 2025 بعد تحقيق مهمة البقاء في الدوري الإيطالي.. كالياري يفصل مدربه نيكولا باكستان ترد بثقة وهدوء: مستعدون ولسنا متلهفين لإجراء محادثات مع الهند عاجل | صنعاء: مسلحون مجهولون يقتلون مواطناً رمياً بالرصاص قرب دوار جولة آية وزير الأوقاف والإرشاد يدشّن عملية تصعيد حجاج اليمن إلى المشاعر المقدسة صعود جديد للدولار مقابل الريال اليمني اسرائيل تقصف سوريا بعد ادعاءات باستهداف الجولان المحتل بصاروخين بن بريك يمنح نفسه وحكومته 100 يوم.. ما الذي يمكن أن يحدث؟ ضيوف الرحمن يبدأون أول مناسك الحج بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. ماذا تعرف عن المكانة التاريخية لهذا المشعر؟
قال الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس، اليوم الثلاثاء “إن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 15.5 مليار دولار تقريبا هذا العام”، مما يسلط الضوء على هيمنة شركة صناعة الصواريخ على قطاع الفضاء التجاري.
وأضاف في منشور على منصة إكس أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار.
ويرجع نجاح سبيس إكس بشكل كبير إلى خدمة الإنترنت التي تقدمها عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”.
وأعلن ماسك في أوائل نوفمبر تشرين الثاني 2023 أن ستارلينك وصلت إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات. ونشرت سبيس إكس آلاف الأقمار الصناعية تحت مظلة ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت عريض النطاق للعالم