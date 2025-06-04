إيلون ماسك يكشف عن ايرادات مهولة لشركته سبيس إكس خلال عام 2025

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 65

قال الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس، اليوم الثلاثاء “إن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 15.5 مليار دولار تقريبا هذا العام”، مما يسلط الضوء على هيمنة شركة صناعة الصواريخ على قطاع الفضاء التجاري.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار.

ويرجع نجاح سبيس إكس بشكل كبير إلى خدمة الإنترنت التي تقدمها عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”.

وأعلن ماسك في أوائل نوفمبر تشرين الثاني 2023 أن ستارلينك وصلت إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات. ونشرت سبيس إكس آلاف الأقمار الصناعية تحت مظلة ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت عريض النطاق للعالم