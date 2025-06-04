بعد تحقيق مهمة البقاء في الدوري الإيطالي.. كالياري يفصل مدربه نيكولا

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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انفصل كالياري اليوم الأربعاء عن مدربه دافيدي نيكولا الذي قاده إلى بر الأمان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وتولى نيكولا المسؤولية في يوليو تموز الماضي خلفا لكلاوديو رانييري ووقع عقدا لمدة عامين لكنه سيرحل بعد أن قاد فريقه إلى المركز الخامس عشر في الترتيب بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال كالياري في بيان “يتوجه النادي بالشكر للمدرب نيكولا وطاقمه على العمل والجدية والشغف الذي أظهروه هذا الموسم الذي تكلل بالبقاء في دوري الدرجة الأولى”.

اشتهر نيكولا بقيادة الفرق للنجاة من الهبوط بعدما ساعد إمبولي وسالرنيتانا وتورينو وجنوة على البقاء في دوري الأضواء.