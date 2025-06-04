باكستان ترد بثقة وهدوء: مستعدون ولسنا متلهفين لإجراء محادثات مع الهند

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار الأربعاء إن إسلام اباد “مستعدة ولكن ليست متلهفة” لإجراء محادثات مع خصمها اللدود الهند، في تصريحات تعكس عدم تحسن العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويا في أعقاب أسوأ صراع عسكري بينهما منذ عقود.

ودارت اشتباكات بين الجانبين لمدة أربعة أيام الشهر الماضي باستخدام طائرات مقاتلة وصواريخ وطائرات مسيرة ومدفعية وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في العاشر من مايو\أيار.

وقال دار في مؤتمر صحفي في إسلام اباد “متى طلبوا الحوار، على أي مستوى، فنحن مستعدون ولكننا لسنا متلهفين لذلك”.

واندلعت شرارة القتال الأخير بين الجانبين بعد هجوم وقع في 22 أبريل نيسان في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح. واتهمت نيودلهي “إرهابيين” تدعمهم باكستان بالمسؤولية عن الهجوم. لكن إسلام اباد نفت أي ضلوع لها في الواقعة.

وقال دار إن باكستان تريد حوارا شاملا حول مجموعة من القضايا بما في ذلك قضية المياه، في حين تريد الهند التركيز فقط على قضية الإرهاب.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق على تصريحات دار