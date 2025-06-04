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عاجل | صنعاء: مسلحون مجهولون يقتلون مواطناً رمياً بالرصاص قرب دوار جولة آية

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
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أفادت مصادر محلية لموقع "مأرب برس" بأن مسلحين مجهولين أقدموا، قبل قليل، على قتل مواطن رمياً بالرصاص في العاصمة صنعاء، وذلك بالقرب من دوار جولة آية، شمال شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فإن الضحية فارق الحياة على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسط حالة من الذعر في أوساط المواطنين.

ولم يعرف حتى الآن دوافع الهجوم وهوية المهاجمين.

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