وزير الأوقاف والإرشاد يدشّن عملية تصعيد حجاج اليمن إلى المشاعر المقدسة

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دشّن معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، عملية تصعيد الحجاج اليمنيين إلى مشعر منى، إيذانًا ببدء مناسك المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لموسم حج هذا العام.
وجرى التدشين بحضور نائب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ أنور العمري، من أمام أبراج الحجاج بمكة المكرمة، حيث تابع معالي الوزير انطلاق الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وتفقّد عددًا منها ميدانيًا، وصعد إلى داخل الباصات ليتفقد أحوال الحجاج ويتلمس احتياجاتهم، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط في عملية التصعيد.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تحرص على تنفيذ كل مراحل خطة الحج بسلاسة، مع إيلاء الجوانب الخدمية والصحية والأمنية أعلى درجات الاهتمام، مشددًا على أن راحة الحاج اليمني وسلامته تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وقال الوزير شبيبة في تصريح صحفي: "نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، ونحرص على أن تكون رحلتهم الإيمانية محفوفة بالطمأنينة، بدءًا من لحظة سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى تمام مناسكهم بإذن الله."
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد قد أبرمت عقودًا مع أفضل شركات النقل المعتمدة، الحاصلة على شهادات الجودة المحلية والدولية في الأمن والسلامة، وتمتلك أسطول من الباصات الحديثة ذات موديل 2025 المزوّدة بأحدث وسائل الراحة والوسائط المتعددة، بما يضمن توفير رحلة آمنة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام.
رافق معالي الوزير خلال الجولة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي وكيل قطاع الحج والعمرة وعدد من قيادات القطاع، وأعضاء اللجان الميدانية.