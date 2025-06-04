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صعود جديد للدولار مقابل الريال اليمني

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2558

بيع الدولار                 2565

شراء السعودي          673

بيع السعودي             675

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                 536

شراء السعودي         139.80

بيع السعودي         140.30

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