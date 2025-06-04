صعود جديد للدولار مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2558
بيع الدولار 2565
شراء السعودي 673
بيع السعودي 675
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30