كيف تتغلب على التوتر في مكان العمل؟ 7 طرق أساسية

الأربعاء 04 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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متطلبات العمل، والمواعيد النهائية المُلحة، والاجتماعات الطويلة، كلها عوامل تُسبب التوتر، وتُلحق ضرراً بالغاً بصحتك النفسية والجسدية.

لذلك، يُنصح بممارسة أنشطة اليقظة الذهنية في المكتب، كلما سنحت لك الفرصة.

فهي تُهدئ الشخص بشكل طبيعي، حتى في أوقات الفوضى، وتُعزز صحة الجهاز العصبي.

وهنا، تجد أفضل سبع طرق يُمكن من خلالها للموظفين في المكاتب مُكافحة التوتر من خلال ممارسة تقنيات اليقظة الذهنية في مكان العمل:

ترتيب أولوياتك بالنسبة للموظف الذي يعاني من ضغوط العمل، من الضروري التركيز على إنجاز مهمة واحدة في كل مرة لتقليل الشعور بالإرهاق.

فهذا يزيد من إنتاجيته ويمنحه صفاءً ذهنياً.

فترات راحة قصيرة من المهم جداً النهوض من مقعدك، والتمدد، وحتى المشي.

أخذ فترات راحة منتظمة يُساعدك على الشعور بتوتر أقل، ويوفر طاقة متجددة.

ممارسة الامتنان عندما تشتد عليك الأمور، فكّر في الأشياء الجميلة التي تشعر بالامتنان لها.

التواصل الواعي في الوقت نفسه، من الضروري أيضاً ممارسة الإنصات الفعال.

تحدث مع زملائك وتفاعل معهم بوعي لتقليل التوتر، كما ينصح خبراء الصحة النفسية.

تمارين التنفس العميق هدّئ عقلك وخفّف التوتر بالتركيز على تنفسك.

خذ نفساً عميقاً من أنفك وأخرجه من فمك. أغمض عينيك وكرّر هذه العملية أكثر من مرة.

التأمل الواعي ابحث عن مكان آمن وخاص في المكتب، حيث يمكنك الجلوس لبعض الوقت لممارسة التأمل الواعي.

من المؤكد أن هذا سيقلل من مستويات القلق لديك ويزيد من تركيزك.

المشي بوعي يُنصح بالمشي لمسافات قصيرة والتركيز على ما يحيط بك لتصفية ذهنك. هذا التمرين مفيد أيضاً للقلب