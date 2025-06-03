اللجنة الإعلامية لبعثة الحج اليمنية تزور ملتقى إعلام الحج في نسخته الثانية

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في إطار تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات، قامت اللجنة الإعلامية لبعثة الحج اليمنية لموسم 1446هـ، اليوم، بزيارة ملتقى "إعلام الحج" في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بمقر مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وكان في استقبال الفريق الزائر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، الذي رحب بأعضاء اللجنة اليمنية، وقدم شرحًا وافيًا حول أهداف الملتقى، وأبرز ما يقدمه من خدمات وتقنيات تدعم الإعلاميين في تغطية موسم الحج، مؤكداً على التحول الرقمي الذي يشهده الإعلام السعودي، لا سيما في الجانب المرئي، بما يعكس الجهود المبذولة في نقل مناسك الحج وتيسير الوصول للمعلومة بدقة ومهنية.

وفي تصريح له، ثمّن رئيس الوفد الإعلامي، الأستاذ صلاح الدين الأسدي، الجهود المباركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بحسن التنظيم، والتكامل المذهل بين الجهات الحكومية والخدمية، والتطور التقني اللافت في المجال الإعلامي، الذي يعكس ريادة المملكة في إدارة مواسم الحج بكفاءة واقتدار.

وخلال الزيارة، قام أعضاء اللجنة الإعلامية بجولة استطلاعية في أروقة وأجنحة الملتقى، اطلعوا خلالها على العروض المرئية والأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في التغطية الإعلامية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البث المباشر، والمنصات التفاعلية المصممة لدعم الإعلاميين في نقل شعائر الحج بجودة عالية وتفاعلية متقدمة.

وأعربت اللجنة الإعلامية عن تقديرها لما شاهدته من نقلة نوعية وتطور تقني في القطاع الإعلامي، مؤكدين أن هذه الجهود تمثل نموذجاً يُحتذى في التغطية الإعلامية لموسم الحج، مثمنين في الوقت ذاته حفاوة الاستقبال، وسلاسة الإجراءات، والتعاون البنّاء الذي حظيت به البعثة اليمنية من قبل اللجنة المنظمة للملتقى.