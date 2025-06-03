هل يطمع لامين يامال في الكرة الذهبية؟ وماذا قال عن امكانية انتقاله إلى ريال مدريد؟

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، على أنه لا يهتم بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له هو تتويج فريقه بالبطولات.

وقال يامال في تصريحات عبر إذاعة “كوبي” الإسبانية: "إذا فزت خلال الموسم المقبل بدوري الأبطال وكأس العالم ستأتي الكرة الذهبية، أما إذا لم يحدث شيء هذا العام فلا بأس وستأتي الجائزة عندما يحين وقتها".

وتابع لامال: "إذا كنت من يصوت للكرة الذهبية سأصوت للأفضل في العام، أنا لا أفكر في الجائزة وإذا ما كنت سأفوز بها لأنني أعتقد أن ذلك سيضرني".

وتابع لامال: “نحن نتحسن وعلينا أن نؤمن باننا الأفضل، عندما خسر ريال مدريد أمام أرسنال اعتقد الناس أنهم قادرون على العودة، وعندما تعادلنا مع إنتر بدأ الناس يشككون وهذا ما يجب أن يتغير”.

وحول إمكانية انضمامه إلى الغريم التقليدي ريال مدريد قال لامين يامال: "من المستحيل أن ألعب لريال مدريد".

وسُئل يامال عن الأفضل بمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث اختار دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل حارس مرمى في البطولة.

وفيما يتعلق بأفضل مدافع في البطولة أضاف لاعب برشلونة: "باتشو (ويليام باتشو لاعب باريس سان جيرمان).

وبشأن أفضل خط وسط بدوري الأبطال، وقع اختيار يامال على زميله في برشلونة، وآخر من باريس سان جيرمان وأفاد: "بيدري وفيتينا"، وعن أفضل مهاجم، أجاب: "رافينها (لاعب برشلونة)،

وبشأن أفضل مدرب في البطولة، لم يقع اختياره على مدرب برشلونة هانز فليك، ورد: "لويس إنريكي".

ويتواجد يامال حاليا في معسكر منتخب إسبانيا الذي يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس القادم.