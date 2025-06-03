عدن: بن بريك يطلب دعمًا من شركاء اليمن المانحين ويحدد أولويات عاجلة تعمل حكومته على تنفيذها

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

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حدد رئيس الحكومة اليمنية، أولويات عاجلة، قال ان حكومته تطلع للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها وخاصة احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، والتزامها بالمسارات الخمسية والمتمثلة في تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. لافتا الى التوائم الكامل بين خطة الحكومة وتوجهات ودعم مجلس القيادة الرئاسي، والتنسيق المستمر لوضع السياسات وتحديد الأولويات.

ودعا رئيس الحكومة بن بريك، شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة الى استمرار الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحرجة، ومواصلة دعم الخطة الحكومية واولوياتها واهمية التمويل المستدام والمرن، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، عبر الإتصال المرئي بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، وذلك لمناقشة دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي والأولويات العاجلة لرئيس الوزراء.. حيث نقل في مستهل كلمته تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس للمشاركين والتقدير لدعمهم المستمر.. مقدما الشكر للمملكة المتحدة والبنك الدولي على رئاستهم لمجموعة شركاء اليمن، واهمية الاجتماع في مناقشة الية تنسيق فعالة بين الحكومة والشركاء الدوليين.

وتطرق سالم بن بريك، الى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية.. مؤكدا مضي الحكومة قدماً في مكافحة الفساد كأولوية قصوى.. لافتا الى ان الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص وسيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية واهميه دعم هذه السياسة من المانحين في تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع جميع المانحين والشركاء، وأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.. معربا عن تطلعه للعمل بشكل فاعل ومنسق مع شركاء اليمن لتجاوز التحديات الراهنة.

وتحدث في الاجتماع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة من شركاء اليمن، الذين قدموا التهنئة لدولة رئيس الوزراء بالثقة التي نالها لقيادة الحكومة اليمنية، وثقتهم في قدرته على النجاح رغم صعوبة الظروف.

ولفتوا الى ان الهدف من الاجتماع هو ضمان المواءمة بين الجهود لدعم الحكومة اليمنية واولوياتها.. منوهين بما تضمنته كلمة رئيس الوزراء من أولويات واضحة ومهمة والعمل التشاركي المطلوب لتنسيق جهود دعم تنفيذ هذه الأولويات.