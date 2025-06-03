الترحيل ومنع الدخول إلى المملكة لمدة 10 سنوات.. عقوبات صارمة تنتظر المخالفين لأنظمة الحج وتعليمات لضيوف الرحمن

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 134

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح نظامي للحج سيواجهون الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، ضمن إجراءات تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحصول على تصريح حج نظامي يعد شرطاً أساسياً لأداء فريضة الحج، داعية جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة للموسم، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

في سياق متصل دعت المديرية العامة للدفاع المدني، في السعودية، ضيوف الرحمن إلى التعرف على مخارج الطوارئ في مقار إقامتهم خلال حج هذا العام 1446هـ، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع الحجاج الالتزام بالإرشادات والتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقم (911) في منطقة مكة المكرمة في الحالات الطارئة.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط أكثر من 75 ألف مخالف لأنظمة الحج ضمن حملة "لا حج بلا تصريح"، قبيل انطلاق مناسك الفريضة غدا الأربعاء.

وقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الجهات الأمنية في مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية أعادت 269 ألفًا و678 مقيما لا يحملون تصاريح دخول نظامية إلى مكة، و75 ألفًا و943 مخالفًا آخرين لأنظمة الحج وتعليماته.

وأشار إلى أنه تم ضبط 252 حملة حج وهمية، و1239 ناقلًا مخالفًا، وإعادة 109 آلاف و632 مركبة مخالفة، من دون تفاصيل بشأن الجهة التي عادوا إليها.