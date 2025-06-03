الذهب يسقط من عليائه!.. صعود الدولار يهوي بالأسعار رغم توتر الأسواق العالمية

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في انعطافة مفاجئة، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، وسط انتعاش طفيف للدولار الأميركي، مما زعزع استقرار المعدن الأصفر رغم حالة الغموض التي تلف مستقبل التجارة العالمية.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3362.57 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان قد حلق في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ 8 مايو.

كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3386.60 دولار.

هذا الانخفاض جاء على وقع تعافي الدولار الأميركي، الذي ارتفع قليلاً مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ما شكّل ضغطاً مباشراً على أسعار الذهب.

وعلّق برايان لان، المدير الإداري لشركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة قائلاً: "العلاقة بين الذهب والدولار حالياً عكسية بوضوح، والدولار الأقوى يعني ذهباً أضعف".

ورغم هذا التراجع، لا تزال حالة الترقب تسود الأسواق مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن.

حيث يُرتقب أن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، وذلك بعد اتهامات ترمب الأخيرة للصين بانتهاك الاتفاقات التجارية.

من ناحية أخرى، تستعد الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% بدءاً من الأربعاء، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لتقديم عروض محسنة.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن عزمه تقديم «حجج قوية» للضغط على واشنطن من أجل خفض تلك الرسوم. في سوق المعادن النفيسة الأخرى: انخفضت الفضة بنسبة 1.9% إلى 34.12 دولاراً للأوقية.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1064.66 دولاراً. تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 986.10 دولاراً.

المشهد العالمي المضطرب، وتقلبات العملة، ومفاوضات التجارة المعقدة... جميعها تضع الذهب على صفيح ساخن. فهل نشهد انعكاساً جديداً للأسعار قريباً؟

أم أن الدولار سيواصل تحطيم آمال المعدن الثمين؟ الأيام القادمة حبلى بالإجابات.