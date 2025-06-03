عيون السماء في خدمة ضيوف الرحمن: طائرات الدرون تُحدث ثورة في موسم الحج

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في مشهد لم تعهده مواسم الحج من قبل، تحلّق أسراب من طائرات "الدرون" الذكية فوق سماء المشاعر المقدسة، لتتحول من أدوات مراقبة إلى أيادٍ خفية تقدّم خدمات أمنية، صحية، ولوجستية للحجاج بدقة تفوق التصور.

رقابة صارمة... لا حج بلا تصريح!

في إطار حملة "لا حج بلا تصريح"، سخّرت الجهات الأمنية السعودية طائرات الدرون لتعقّب المخالفين وتضييق الخناق على محاولات التسلل إلى مكة.

الطائرات مزودة بكاميرات عالية الدقة وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، ترصد المركبات المشبوهة على الطرق وحتى عبر المسارات الصحراوية، حيث تم ضبط عدة محاولات تهريب عبر مخابئ سرية داخل الشاحنات الثقيلة.

«صقر» يحلّق للإطفاء من الأعلى الدفاع المدني أطلق لأول مرة طائرة الدرون "صقر"، وهي طائرة إطفاء ذكية قادرة على التحليق لـ12 ساعة متواصلة، وحمل 40 كجم من المواد الإطفائية.

صُمّمت خصيصاً للتعامل مع الحرائق في المواقع الشاهقة والبيئات الخطرة، مع إمكانية البث المباشر وربطها بمراكز القيادة.

دواء في ست دقائق!

في إنجاز طبي غير مسبوق، قلّصت وزارة الصحة السعودية زمن إيصال الإمدادات الطبية من ساعة ونصف إلى 6 دقائق فقط عبر طائرات الدرون، في تعاون مع "نوبكو".

تُرسل الأدوية والمستلزمات مباشرة إلى 6 مرافق صحية رئيسية في عرفات ومنى، وسط الحشود، لتحقق سرعة استجابة غير معهودة.

درون الطرق... حركة تحت السيطرة الهيئة العامة للطرق تسخّر الدرون لرصد الجسور والتحويلات والمسارات الحيوية، وتبث صوراً حية تساعد في اتخاذ قرارات فورية تضمن انسيابية المرور، وتمنع الاختناقات خلال تنقلات ملايين الحجاج.

بفضل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، تتحول طائرات الدرون في موسم الحج إلى شريك أساسي في رحلة الروح، تراقب، تُطفئ، تُنقذ وتُداوي... من السماء.