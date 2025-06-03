النصر يستعد لإعلان عن رحيل رونالدو.. وهذه وجهته المقبلة

الثلاثاء 03 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يبدو أن رحلة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي تقترب من نهايتها، فبعد عامين ونصف لم تشهد تتويجًا بأي لقب، يستعد الطرفان للإعلان الرسمي عن الانفصال اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد نادي النصر مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تغييرات جذرية ستطال النادي على كافة المستويات، سواء داخل غرفة الملابس، أو على مقاعد البدلاء، وحتى في الإدارة.

وتشير المعطيات، إلى أن رونالدو قد يكون حاضرًا في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، لكن يبقى السؤال:

مع أي فريق؟ حيث تتنافس عدة أندية للحصول على خدماته، بينما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن وسائل إعلام سعودية، أن البالغ من العمر 40 سنة، ملتزم تجاه الحكومة السعودية في مهمات ترويجية للبلاد.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مفاوضات جادة مع رونالدو، للإبقاء عليه في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن نادي الهلال يبدو خيارا ممكنا، حيث سيمنحه فرصة الظهور في كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية، حيث يتواجد في المجموعة الثامنة، إلى جانب ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي