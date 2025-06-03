عيون السماء في خدمة ضيوف الرحمن: طائرات الدرون تُحدث ثورة في موسم الحج النصر يستعد لإعلان عن رحيل رونالدو.. وهذه وجهته المقبلة ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب.. أسماء المستخدمين بدلًا من الأرقام تحذير مالي! الريال اليمني يواصل الغرق.. والمواطن يدفع الثمن مجزرة جديدة تلطخ سماء رفح بدماء الجوعى... والاحتلال يواصل جرائمه تحت عباءة الإغاثة مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل اختطاف مسؤول حكومي من مكتبه بمدينة عدن بشكل عنيف دون أي تدخل لأجهزة الأمن جماعة الحوثي تختطف طالبة جامعية وتقتادها الى جهة مجهولة ورابطة أمهات المختطفين تصف الحادثة بأنها انحدار أخلاقي خطير وزير الأوقاف والإرشاد يعقد لقاءًا موسعاً مع قيادات وزارة الأوقاف بهدف الارتقاء بخدمات الحجاج ومتابعة الخطط ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد
يستعد تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، لإطلاق ميزة لمستخدمي نظام "iOS" طال انتظارها على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى؛ ألا وهي أسماء المستخدمين.
وبفضل أسماء المستخدمين سيتمكن المستخدمون من التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.
وستتيح هذه الميزة، التي لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع طرحها في تحديث مستقبلي، للمستخدمين اختيار اسم مستخدم مميز، تمامًا كما هو الحال في تطبيقات تيليغرام وسيغنال ومعظم منصات المراسلة الحديثة الأخرى، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.
وبمجرد تفعيل هذا النظام، سيتمكن المستخدمون من التواصل مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى رقم الهاتف، بل من خلال اسم المستخدم.
وتشمل القواعد الخاصة باختيار اسم مستخدم، ألا يبدأ بـ "www" لأن هذا قد يُضلّل المستخدمين ويُوهمهم بأنهم يتفاعلون مع موقع إلكتروني رسمي.
ويجب أن تتضمن أسماء المستخدمين حرفًا واحدًا على الأقل، مما يمنع استخدام أسماء مستخدمين مكونة من أرقام أو رموز فقط.
ويُسمح فقط ببعض الأحرف الصغيرة (a-z)، والأرقام (0-9)، والنقاط، والشرطات السفلية.
وبمجرد اختيار اسم مستخدم صالح، سيظهر اسم المستخدم في المحادثات والدردشات الجماعية، حيث كان رقم هاتف المستخدم يُعرض في السابق.
وإذا قرر مستخدم تغيير اسم المستخدم الخاص به لاحقًا، يخطط "واتساب" لإبلاغ الآخرين بالتغيير، كما هو الحال مع رقم الهاتف. وسيُتيح تحديث مستقبلي لنسخة "واتساب" على الويب للمستخدمين أيضًا التحقق مما إذا كان اسم المستخدم المطلوب لا يزال متاحًا