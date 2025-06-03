تحذير مالي! الريال اليمني يواصل الغرق.. والمواطن يدفع الثمن

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في تطور مقلق يعصف بالاستقرار الاقتصادي، شهد الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء هبوطًا حادًا أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما ينذر بتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
بحسب مصادر مصرفية محلية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى 2563 ريالًا للبيع مقارنة بـ2548 ريالًا يوم أمس، ما يعكس تدهورًا سريعًا في قيمة العملة الوطنية.
أسعار الصرف اليوم:
🔻 عدن: الدولار:
شراء: 2542 |
بيع: 2563
السعودي:
شراء: 669 |
بيع: 672
🔻 صنعاء:
الدولار: شراء: 535 |
بيع: 538
السعودي:
شراء: 140 |
بيع: 140.40 الفجوة الكبيرة في سعر الصرف بين صنعاء وعدن تعكس الانقسام النقدي والاقتصادي العميق في البلاد، مما يضع المواطن بين سندان الغلاء ومطرقة انهيار العملة.
الخبراء يحذرون:
استمرار هذا التدهور يهدد بموجة تضخم جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، في ظل غياب حلول اقتصادية جذرية من الحكومة.
هل نحن على أعتاب أزمة جديدة؟ الوقت يداهم الاقتصاد اليمني.. فهل من منقذ؟