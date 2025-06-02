اختطاف مسؤول حكومي من مكتبه بمدينة عدن بشكل عنيف دون أي تدخل لأجهزة الأمن

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت عصابة مسلحة مجهولة على اختطاف مسؤولا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اختطفوا المهندس عبد الكافي محمد شاهر اليوسفي، مدير عام إدارة التوجيه بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، من مكتبه، دون معرفة الأسباب.

وفي بلاغ للنائب العام، قالت أسرة اليوسفي إن مجموعة مسلحة اقتحمت مساء السبت مكتب المهندس اليوسفي في محافظة عدن واقتادته إلى جهة مجهولة.

وحسب البلاغ فإنه تم التعرف على بعض الخاطفين وهم من محافظتي شبوة والبيضاء. وذكر أسماء ثمانية أشخاص مع إرفاق صور لبطائقهم الشخصية، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن سلامة موظفيها.

وذكر وديع شاهر اليوسفي في بلاغ رسمي تقدم به إلى النائب العام، أن شقيقه المهندس عبدالكافي محمد شاهر اليوسفي، مدير إدارة التوجيه في الوزارة، اختُطف مساء الأحد من مكتبه في المدينة، بعد اقتحامه من قبل مجموعة مسلحة.

وأضاف أن عملية الاختطاف تمت بشكل عنيف دون وجود أي خلافات سابقة بين الضحية والمسلحين، مشيراً إلى أن بعض أفراد المجموعة معروفون وينحدرون من محافظتي شبوة والبيضاء.

وأورد البلاغ أسماء المتهمين في الحادثة، وهم: صالح حسين محمد العياشي، ثابت محمد عبدالله صالح المنصوري، حسين عوض الحريبي المصعبي، عبدالغفار أحمد عبدالله هاشم المنصوري، علي محمد محسن محمد المصري، عبدالله محمد عبدالله المنصوري، صالح محمد عبدالله المنصوري، ومحمد صالح المنصوري.

وطالبت أسرة اليوسفي الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لضمان إطلاق سراحه ومحاسبة الخاطفين.

يشار الى ان المجلس الانتقالي الجنوبي هو من يتحكم بالوضع الأمني والعسكري في مدينة عدن وغيرها من بعض المحافظات الجنوبية.