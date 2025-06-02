وزير الأوقاف والإرشاد يعقد لقاءًا موسعاً مع قيادات وزارة الأوقاف بهدف الارتقاء بخدمات الحجاج ومتابعة الخطط

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقد معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة، مساء أمس، لقاءًا موسعاً بقيادة ديوان عام الوزارة، لمناقشة عددٍ من المهام المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 1446هـ، والارتقاء بالعمل الإداري في الوزارة والخطط المزمع تنفيذها بعد موسم الحج.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ أنور العمري، تحدث الوزير عن أهمية استشعار الإخلاص، مذكرا بأن أهم قاعدة إنسانية وإدارية هي الأخلاق الحميدة، بل هي من أهم ما تتجسد في موظفي الوزارة التي تمثل الوجه الديني للبلد، مذكراً بالمنجزات التي تحققت في الوزارة حتى أصبحت كياناً قائماً بجميع قطاعاته وإداراته، لافتاً إلى ما ستقوم به الوزارة من عملية تطوير مستمرة خلال المرحلة القادمة.

وحثَّ الوزير كافة الموظفين إلى التفاني في العمل، وإنجاز المهام، مؤكداً حرصه على توفير كافة سبل الراحة للموظفين، مجدداً ترحيبه بنائب الوزير، داعياً الجميع إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الوزارة وفق اللوائح والأنظمة لما فيه مصلحة العمل، مشيراً إلى أهمية تعيين النائب للمساندة في تطوير عمل الوزارة لتؤدي مهامها على أكمل وجه.

وأثنى معالي الوزير على الحاضرين وجهودهم في قيادة الوزارة والوصول بها إلى هذا المستوى رغم الظروف وشحة الإمكانات.

بدوره قدم النائب العمري شكره لمعالي الوزير على نصحه وتوجيهه ولرواد الوزارة، مؤكداً أنه سيمثل رافداً للوزير في مهامه، لافتاً إلى أن الوزارة مظلة للجميع وأن المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد تحت قيادة الوزارة.

ونوه نائب الوزير بالإنجازات التي تحققت في الوزارة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من الجهود لمواصلة عملية التطوير، ومواكبة التحديثات في كافة قطاعات الوزارة.

عقب ذلك استمع الوزير ونائبه إلى عدد من مداخلات وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والحضور، التي من شأنها الارتقاء بالعمل بالوزارة.