ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يعمل تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، على ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد ستتيح لهم تحديد ونسخ أجزاء محددة من رسالة.

وعبر الضغط المطول على رسالة، ستظهر قائمة جديدة، ستتيح للمستخدمين تحديد كلمات فردية أو جمل كاملة داخل رسالة واحدة، بدلًا من اضطرارهم لاختيار الرسالة بأكملها كما هو الحال حاليًا.

وستكون أداة التحديد الجزئي المقبلة هذه متاحة في جميع أنواع المحادثات، بما في ذلك المحادثات الفردية؛ والجماعية والقنوات، بحسب موقع "WABetInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وميزة التحديد الجزئي هذه متاحة بالفعل في تطبيق واتساب لنظام "iOS" لهواتف آيفون، لكنها غير متاحة بعد بنسخة التطبيق لنظام أندرويد.

وستُلغي ميزة التحديد الجديدة هذه حاجة مستخدمي أندرويد لنسخ ولصق رسالة بأكملها لإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها منها يدويًا.

ولا يزال "واتساب" يعمل حاليًا على تطوير ميزة التحديد الجزئي لنظام أندرويد، ومن المتوقع أن تكون مُتاحة في تحديث مُستقبلي من التطبيق