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الكوليرا يتفشى في محافظة إب وسط تكتم رسمي

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قالت مصادر طبية ومحلية إن محافظة إب وسط اليمن، تشهد منذ عدة أسابيع، تفشيًا واسعًا لوباء الكوليرا، وسط تكتم رسمي من قبل سلطات الحوثيين المسيطرة على المحافظة.

وبحسب المصادر، فإن المستشفيات والمراكز الصحية في مركز المحافظة ومديرياتها تستقبل يوميًا عشرات الحالات المصابة، فيما تم نقل عدد من المرضى إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالاتهم الصحية.

وسُجلت خلال الأيام الماضية عدة وفيات جراء الإصابة بالوباء، من بينها وفاة زوجة عصام الشاجع، التي فارقت الحياة أمس الأحد في عزلة الشراعي بمديرية جبلة، وفق المصادر.

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