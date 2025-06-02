ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد الكوليرا يتفشى في محافظة إب وسط تكتم رسمي هل عاد بُخفي حُنين؟.. رئيس الحكومة يدلي بتصريح عقب وصوله مع الرئيس إلى عدن ضبط أكثر من 75 ألف مخالف لأنظمة الحج حتى الآن مؤامرة ساحقة تهدد وجود إفريقيا: رئيس النيجر يفجّر قنبلة اتهامات ضد فرنسا! بايدن مات منذ 5 أعوام وحل محله روبوت يويفا يعلن التصنيف الجديد للأندية الأوروبية.. تغييرات في القمة.. وتواجد 4 أندية روسية رغم العقوبات أعراض فور الاستيقاظ تكشف إصابتك بجرثومة المعدة قبل العيد- 3 علامات تستدعي التخلص من لحم الأضحية ضربة زلزلت قلب روسيا النووي!.. أوكرانيا تقتحم الثالوث المحرَّم وتفجّر المفاجأة الأكبر في الحرب
قالت مصادر طبية ومحلية إن محافظة إب وسط اليمن، تشهد منذ عدة أسابيع، تفشيًا واسعًا لوباء الكوليرا، وسط تكتم رسمي من قبل سلطات الحوثيين المسيطرة على المحافظة.
وبحسب المصادر، فإن المستشفيات والمراكز الصحية في مركز المحافظة ومديرياتها تستقبل يوميًا عشرات الحالات المصابة، فيما تم نقل عدد من المرضى إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالاتهم الصحية.
وسُجلت خلال الأيام الماضية عدة وفيات جراء الإصابة بالوباء، من بينها وفاة زوجة عصام الشاجع، التي فارقت الحياة أمس الأحد في عزلة الشراعي بمديرية جبلة، وفق المصادر.