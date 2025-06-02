ضبط أكثر من 75 ألف مخالف لأنظمة الحج حتى الآن

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط أكثر من 75 ألف مخالف لأنظمة الحج ضمن حملة "لا حج بلا تصريح"، قبيل انطلاق مناسك الفريضة الأربعاء القادم، في وقت أصدرت فيه وزارة الحج والعمرة توصيات مهمة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الجهات الأمنية في مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية أعادت 269 ألفًا و678 مقيما لا يحملون تصاريح دخول نظامية إلى مكة، و75 ألفًا و943 مخالفًا آخرين لأنظمة الحج وتعليماته.

وأشار إلى أنه تم ضبط 252 حملة حج وهمية، و1239 ناقلًا مخالفًا، وإعادة 109 آلاف و632 مركبة مخالفة، من دون تفاصيل بشأن الجهة التي عادوا إليها.

وشدد على أن "كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة سيواجه بإجراءات صارمة من دون تهاون"، وفق تعبيره.

وأكد تسخير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية كافة، بما يشمل استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) وكاميرات المراقبة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مداخل مكة المكرمة.

خطط ميدانية دقيقة

من جانبه، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق محمد العمري التزام القوات الكامل بتأمين الحماية وحفظ النظام خلال موسم الحج هذا العام.

وشدد العمري على تنفيذ خطط ميدانية دقيقة تشمل منع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج وتعليماته ممن لا يحملون تصريحًا نظاميا بالوصول إلى المشاعر المقدسة، وإدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة رمي الجمرات والساحة الجنوبية للحرم المكي بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن.

وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للدفاع المدني اللواء حمود الفرج عن إدخال طائرات "صقر" المسيّرة، المتخصصة في الإطفاء والإنقاذ، ضمن منظومة الدفاع المدني لأول مرة في موسم الحج هذا العام (1446هـ).

وأعلن المدير العام للجوازات المكلف اللواء صالح المربع أن عدد الحجاج القادمين من الخارج حتى الأحد بلغ مليونًا و475 ألفًا و230 حاجًّا، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وفي جانب إنساني، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، ويبلغ عددهم 500 حاج، ضمن مبادرة تستضيف 1000 حاج فلسطيني على نفقة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

ويُذكر أن موسم الحج لعام 1446 هـ/2025م يبدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري ويستمر 6 أيام، على أن يكون الوقوف بعرفة في 5 يونيو/حزيران، ويليه أول أيام عيد الأضحى.

وبلغ عدد حجاج العام الماضي أكثر من 1.8 مليون حاج من الداخل والخارج، قدموا من أكثر من 200 دولة بالعالم، بحسب وزارة الحج والعمرة.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزارة الحج والعمرة كثّفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام 1446هـ، ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة، وفي إطار الحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام للالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

كذلك وجهت الوزارة ضيوف الرحمن بأهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، إذ يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها، كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة، مؤكدة أهمية الالتزام بهذه التعليمات حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن.

ونبهت وزارة الحج والعمرة على ممثلي شركات مزودي الخدمة بضرورة توجيه حجاجهم إلى الالتزام بتعليمات الوزارة حفاظًا على سلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.