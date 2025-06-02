يويفا يعلن التصنيف الجديد للأندية الأوروبية.. تغييرات في القمة.. وتواجد 4 أندية روسية رغم العقوبات

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي عن التصنيف السنوي للأندية الأوروبية بعد نهاية موسم 2024-2025، والذي شهد تغيرا في الصدارة.

وصعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى المركز الأول في التصنيف، متفوقا على حامل اللقب السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث، بينما باريس سان جيرمان الفرنسي، ورغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، احتل المركز الخامس في التصنيف.

قائمة أفضل 10 أندية في تصنيف UEFA حتى نهاية موسم 2024-2025:

ريال مدريد (إسبانيا) – 143,500 نقطة مانشستر سيتي (إنجلترا) – 137,750 نقطة بايرن ميونيخ (ألمانيا) – 135,250 نقطة ليفربول (إنجلترا) – 125,500 نقطة باريس سان جيرمان (فرنسا) – 118,500 نقطة إنتر ميلان (إيطاليا) – 116,250 نقطة تشيلسي (إنجلترا) – 109,000 نقطة بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 106,750 نقطة روما (إيطاليا) – 104,500 نقطة برشلونة (إسبانيا) – 103,250 نقطة وتواجدت الأندية الروسية في التصنيف رغم استمرار العقوبات، إذ ضم التصنيف 4 أندية روسية ضمن قائمة أفضل 200 ناد أوروبي:

زينيت سان بطرسبورغ احتل المركز الـ126. سبارتاك موسكو في المركز الـ137. لوكوموتيف موسكو في المركز الـ157.

كراسنودار جاء في المركز الـ188.

يذكر أن الأندية والمنتخبات الروسية لا تزال مستبعدة من المشاركة في البطولات الدولية التي ينظمها "يويفا" و"فيفا" منذ مارس 2022 بسبب العقوبات المفروضة.

ورغم ذلك، تواصل المنتخبات الروسية خوض مباريات ودية تحتسب نقاطها ضمن التصنيف، في حين لا تحظى الأندية الروسية بنفس الفرصة، ما يؤثر سلبا على ترتيبها القاري